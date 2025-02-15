İstanbul Barajlarındaki Doluluk Oranı Yüzde 60'ı Geçti

İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Artış Gösterdi

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı, %60,46 seviyesine ulaştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen yıl 21 Kasım'da bu oran %27,49 seviyelerine kadar gerilemişti. Son yağışlarla birlikte, barajlardaki su rezervi önemli bir artış gösterdi.

Barajların Mevcut Su Durumu

Bugün itibarıyla kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı %60,46 oldu. Barajlardaki su miktarları şu şekildedir:

Alibey: %48,9

Büyükçekmece: %57,3

Darlık: %58,74

Elmalı: %100

Istrancalar: %48,91

Kazandere: %76,83

Pabuçdere: %53,01

Sazlıdere: %47,86

Terkos: %61,27

Ömerli: %68,44

Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerde, mevcut su miktarı ise 525,18 milyon metreküp olarak kaydedildi. Ayrıca, barajlar dışında İstanbul'a su sağlayan Melen ve Yeşilçay nehirlerinden bu yıl şu ana kadar 116,66 metreküp su alındı.

Su Tüketimi ve Geçmiş Yıllar

İstanbul'da dün toplam 2 milyon 985 bin metreküp su tüketimi gerçekleştirildi. İSKİ istatistiklerine göre, son 10 yılın doluluk oranları ise şu şekildedir:

2015: %93,89

2016: %86,86

2017: %85,78

2018: %79,29

2019: %91,58

2020: %61,5

2021: %47,2

2022: %80,46

2023: %33,38

2024: %73,25

Doluluk oranlarındaki değişim, İstanbul'un su kaynaklarını daha etkili bir şekilde yönetmeyi gerektirdiğini gösteriyor.