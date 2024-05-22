İstanbul barajlarındaki güncel durum İSKİ tarafından açıklandı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), barajlardaki doluluk oranlarına dair güncel verileri kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre dün (21 Mayıs) yüzde 81.56 olarak ölçülen doluluk, bugün (22 Mayıs) yüzde 81.35’e geriledi. 2023 Kasım ayında ise doluluk, yüzde 16 seviyelerine kadar düşmüştü.

Güncel olarak İstanbul’da doluluk oranının en yüksek ölçüldüğü baraj, Ömerli Barajı oldu. Yüzde 93.14 oranında dolu olarak ölçülen Ömerli Barajı’nı, yüzde 90.34 ile Terkos barajı takip ediyor.

İstanbul’da en düşük doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 38.54 ile Istrancalar Barajı oldu.