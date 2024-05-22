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İstanbul barajlarındaki güncel durum İSKİ tarafından açıklandı

İstanbul barajlarındaki doluluk oranları ile ilgili güncel verileri İSKİ paylaştı. İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre, İstanbul barajlarındaki doluluk, yüzde 81.56’dan yüzde 81.35’e geriledi.

Yayın Tarihi: 22.05.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 14:19
İstanbul barajlarındaki güncel durum İSKİ tarafından açıklandı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), barajlardaki doluluk oranlarına dair güncel verileri kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre dün (21 Mayıs) yüzde 81.56 olarak ölçülen doluluk, bugün (22 Mayıs) yüzde 81.35’e geriledi. 2023 Kasım ayında ise doluluk, yüzde 16 seviyelerine kadar düşmüştü.

Güncel olarak İstanbul’da doluluk oranının en yüksek ölçüldüğü baraj, Ömerli Barajı oldu. Yüzde 93.14 oranında dolu olarak ölçülen Ömerli Barajı’nı, yüzde 90.34 ile Terkos barajı takip ediyor.

İstanbul’da en düşük doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 38.54 ile Istrancalar Barajı oldu.

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