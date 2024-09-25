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İstanbul Barajlarındaki Su Krizi: Doluluk Oranı %40'ın Altında

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı duyulan endişe verici seviyelere indi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:42
İstanbul Barajlarındaki Su Krizi: Doluluk Oranı %40'ın Altında

İstanbul Barajlarındaki Su Krizi

İstanbul'u besleyen barajların doluluk oranı kritik bir seviyeye gerileyerek %39,84'e düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine dayanan bu rakam, 9 aydır kaydedilen en düşük su seviyesini işaret ediyor.

Barajların Durumu

Bu yıl içinde en yüksek doluluk oranı Nisan ayında %82,62 ile kaydedilirken, bugün itibarıyla şu su miktarları tespit edildi:

  • Istrancalar: %33,92
  • Terkos: %56,20
  • Sazlıdere: %48,42
  • Alibey: %9,73
  • Büyükçekmece: %41,49
  • Ömerli: %32,84
  • Darlık: %44,59
  • Elmalı: %56,82
  • Pabuçdere: %22,05
  • Kazandere: %6,26

Melen ve Yeşilçay nehirlerinden bu yıl 348,86 milyon metreküp su transfer edilmiştir. İçme suyu arıtma tesislerinden İstanbul'a gelen toplam su miktarı ise 850 milyon 84 bin metreküpe ulaşmıştır. Günlük su tüketimi ise 3,19 milyon metreküp olarak hesaplanmıştır.

Yağış Miktarındaki Düşüş

İstanbul'a düşen yağış miktarı bu yıl metrekare başına ortalama 437,08 kilogram olarak kaydedilirken, bu, son 10 yılın en düşük rakamıdır. Kente su sağlayan barajların toplam su biriktirme kapasitesi 868 milyon 683 bin metreküp olup, güncel su seviyesi ise sadece 348,45 milyon metreküp seviyesindedir.

Son 10 Yılda Baraj Doluluk Oranları

İSKİ tarafından sunulan verilere göre, son 10 yıl içinde baraj doluluk oranları şöyle gelişmiştir:

  • 2015: %62,89
  • 2016: %46,31
  • 2017: %55,37
  • 2018: %56,20
  • 2019: %51,14
  • 2020: %39,25
  • 2021: %52,47
  • 2022: %50,47
  • 2023: %23,67
  • 2023 (bugün): %39,84

Alibeyköy Barajındaki Durum

Alibeyköy Barajı, %9,73 doluluk oranıyla son 10 yılın en düşük seviyesine inmiş durumda. Kuruyan bölgenin görüntüleri endişe verici. Alibeyköy'deki su seviyesinin dip seviyesine gelmesi nedeniyle tarihi su kemerlerinin de kuruduğu gözlemlendi. Ömerli Barajı ise, doluluk oranının %32,84'e gerilemesiyle dikkat çekiyor.

Son gelişmeler, İstanbul'un su kaynaklarının ne kadar kritik bir duruma düştüğünü ve harekete geçme zamanının geldiğini gösteriyor.

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