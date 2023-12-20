İstanbul barajlarından sevindiren haber: Doluluk oranları yüzde 50'yi geçti

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İSKİ, baraj doluluk oranlarındaki son durumu açıkladı. 11 Kasımda yüzde 16.18'e kadar düşen baraj doluluk oranı, Kasım ayında yağan yağmurlarla birlikte artış gösterdi. Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 95,98, Elmalı barajı ise yüzde 88,71 oldu. İşte 20 Aralık'ta İstanbul baraj doluluk oranları...





Tüm ülkede kuraklık etkisini gösterirken, İstanbul'da da barajlar ciddi oranda azalmıştı. Mega şehre, 11 Kasım Cumartesi günü başlayan yağışlar sonrasında İSKİ, güncel veriyi paylaştı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 20 Aralık Çarşamba günü baraj doluluk oranlarındaki son durumu paylaştı. Buna göre baraj doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı.





Son güncel verilere göre barajlar ve doluluk oranları ise şu şekilde:

Ömerli Barajı %68,14

Darlık Barajı %61,24

Elmalı Barajı %88,71

Terkos Barajı %39,43

Alibey Barajı %61,68

Büyükçekmece Barajı %40,42

Sazlıdere Barajı %31,22

Istrancalar Barajı %95,98

Kazandere Barajı %44,58

Pabuçdere Barajı %26,2