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İstanbul Barosu Avukatları 17 Ağustos Depremini Anmak İçin Bir Araya Geldi

İstanbul Barosu avukatları, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde basın açıklaması yaparak deprem anıtına karanfil bıraktı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 15:19
İstanbul Barosu Avukatları 17 Ağustos Depremini Anmak İçin Bir Araya Geldi

İstanbul Barosu Avukatları 17 Ağustos Depremini Andı

İstanbul Barosu üyesi avukatlar, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü nedeniyle Büyükçekmece'de toplandı. Etkinlikte, depremin unutulmaması ve bina güvenliğine dikkat çekilmesi amacıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.

Filiz Saraç’tan Önemli Açıklamalar

Büyükçekmece Adliyesi Başsavcılık Binası önünde yapılan basın toplantısında İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Türkiye'nin afetlere açık bir ülke olduğuna dikkat çekti. Saraç, bireylerin yaşam ve mülkiyet haklarının korunmasının uluslararası sözleşmeler ve Anayasa ile güvence altına alındığını belirtti.

“Devletlerin tehlike ve risklere karşı önlem alma yükümlülüğü vardır. Bu konuda toplumun her kesimi, kamu kurumları dahil olmak üzere, aktif bir rol oynamalıdır,” diyen Saraç, depremlerdeki bina güvenliğine vurgu yaptı.

Gelecekte Olumsuz Deneyimler Yaşamak İstemiyoruz

Saraç, “Yeni 17 Ağustoslar ya da 6 Şubatlar istemiyoruz. Deprem bir gerçeklik, ancak bu acıları bir daha yaşamamak için yetkilileri bina güvenliği konularında daha duyarlı olmaya davet ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından, avukatlar, depremlerde hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak için Avcılar’daki deprem anıtına karanfil bıraktı.

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