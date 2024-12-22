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İstanbul Barosu'na Soruşturma: PKK Üyeleri Övülüyor İddiası

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında PKK üyeliği bulunan sanıkların övülmesi nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 14:15
İstanbul Barosu'na Soruşturma: PKK Üyeleri Övülüyor İddiası

İstanbul Barosu'na Resen Soruşturma Açıldı

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri hakkında resen soruşturma açıldı. Bu gelişmenin arka planında, sosyal medya üzerinden yapılan bir açıklamada terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıkların övüldüğü iddiaları yer alıyor.

Açıklama 21 Aralık'ta Duyuruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Aralık tarihinde İstanbul Barosu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamayı değerlendirdi. Açıklamada, terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü belirtiliyor.

Başsavcılık, ayrıca sözde gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle bu sanıkların öldürüldüğü ve devletin sözde savaş suçu işlediği yönünde yanıltıcı bilgilerin yayılması sebebiyle Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlarından soruşturma başlatıldığını ifade etti.

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