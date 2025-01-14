İstanbul Barosu'nda Yeniden Seçim Talebi: Başkan Kaboğlu ve Yönetim Kurulu Hakkında Dava Açıldı

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu hakkında yeniden seçim talebiyle dava açıldı. Detaylar haberde.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 20:45
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 20:45
İstanbul Barosu'nda Yeniden Seçim Talebi: Başkan Kaboğlu ve Yönetim Kurulu Hakkında Dava Açıldı

İstanbul Barosu'nda Yeniden Seçim Talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan dava dosyası, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında açılan yeniden seçim talebinin detaylarını gün yüzüne çıkardı.

Soruşturmanın Sebebi

Dava, 21 Aralık 2024 tarihinde İstanbul Barosu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan bir açıklama ile başladı. Açıklamada, terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin hakkında övgü dolu ifadeler kullanıldığı ileri sürüldü. Bu durum, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçları kapsamında bir soruşturma başlatılmasına yol açtı.

Davanın İçeriği ve İddialar

Dava dosyasında, Cihan Bilgin’in Suriye'de etkisiz hale getirildiği, terör örgütü PKK/YPG'nin yayın organında sunuculuk yaptığı ve örgütün sözde kuruluş gününü kutlamak amacıyla düzenlenen bir etkinliğe katıldığı belirtildi. Ayrıca, Nazım Daştan'ın terör örgütünün hücre yapılanmaları içinde faaliyette bulunduğu ve toplamda 15 ayrı toplantıya katıldığı ileri sürüldü.

Yasal Dayanaklar ve Vurgular

Dava, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu çerçevesinde baroların kuruluş amaçları dışında faaliyet gösteremeyeceği vurgusuyla desteklenmektedir. Baro Başkanı Kaboğlu ve yönetim kurulunun, bu yasal çerçevenin dışına çıkıldığı değerlendirilmiştir.

Davanın içeriğinde, hükümlerin sağlandığı takdirde, görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yenilerinin seçilmesi gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, İstanbul Barosu yönetimine karşı idari yönden tedbir alınması gerektiği ifade edilmiştir.

Ne Olacak?

Davada, İstanbul Barosu Başkanlığı ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni bir baro başkanı ile yönetim kurulunun seçilmesi talep edilmektedir. İlgili yargılama süreci, Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından en geç üç ay içerisinde sonuçlandırılması beklenmektedir.

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