İstanbul Barosu Yönetimi İçin Yeniden Seçim Talebiyle Dava Açıldı

İstanbul Barosu Başkanına Yönelik Yeniden Seçim Talebi

İstanbul Barosu hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde, Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni yönetimin seçilmesi talebiyle dava açıldı.

Soruşturmanın Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Baro'nun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık 2024 tarihinde yapılan açıklamada, terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in övüldüğü iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Bu iddialar doğrultusunda, Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında kovuşturma yapılması için Adalet Bakanlığı'ndan izin talep edildi. Ayrıca, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun ilgili maddesi gereği, baroların amaçları dışında faaliyet gösterdikleri takdirde görevlerine son verilmesi ve yerine yenilerinin seçilmesi için İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açıldı.

Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Talep

Kaboğlu ile birlikte yönetim kurulu üyeleri Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ve Bengisu Kadı Çavdar’ın da görevlerine son verilmesi talep edildi.

Savcılıktan Açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İnternet üzerinden yapılan açıklamada, 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlamalarıyla ilgili olarak Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin 7 Ocak tarihinde savcılıkta ifadeleri alınmıştı.