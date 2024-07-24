İstanbul Bayrampaşa'da Balkon Çöktü, Bina Tahliye Edildi

Bayrampaşa'da Balkonu Çöken Bina Boşaltıldı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, Altıntepsi Mahallesi Şair Baki Sokak'ta bulunan üç katlı bir binanın en üst katında yer alan dairenin balkonu, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çöktü.

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, şans eseri olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı belirlendi.

Ekiplerin yaptığı detaylı çalışmalar sonrasında bina, güvenlik amacıyla tahliye edildi. Olayla ilgili incelemeler sürerken, bina çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Bayrampaşa'da balkonu çöken üç katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bayrampaşa'da balkonu çöken üç katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bayrampaşa'da balkonu çöken üç katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bayrampaşa'da balkonu çöken üç katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bayrampaşa'da balkonu çöken üç katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi.