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İstanbul Beşiktaş'ta 19 Mayıs etkinlikleri nedeniyle trafik kapatılacak

İstanbul Valiliği, Beşiktaş'ta düzenlenecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri sebebiyle belirli yolların kapatılacağını duyurdu. Sürücülere alternatif güzergahlar önerildi.

Yayın Tarihi: 19.05.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 15:03
İstanbul Beşiktaş'ta 19 Mayıs etkinlikleri nedeniyle trafik kapatılacak

İstanbullular dikkat! Bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Beşiktaş'ta gerçekleştirilecek olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bazı yolların saat 17.30 - 19.00 arasında kapatılacağını duyurdu.

Valilik açıklamasında, kapatılacak yollar şu şekilde belirtildi:

Çırağan Caddesi

Beşiktaş Meydanı Eski Yılsız Caddesi kesişimi

Palangalar Caddesi

Muallim Naci Caddesi

Sürücülere, etkinliklerin yoğun olduğu saatlerde alternatif güzergahlar önerildi:

Eski Yıldız Caddesi

Barbaros Bulvarı

Ortaköy Dereboyu Caddesi

Portakal Yokuşu Caddesi

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