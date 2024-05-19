İstanbul Beşiktaş'ta 19 Mayıs etkinlikleri nedeniyle trafik kapatılacak

İstanbullular dikkat! Bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Valiliği, Beşiktaş'ta gerçekleştirilecek olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bazı yolların saat 17.30 - 19.00 arasında kapatılacağını duyurdu.
Valilik açıklamasında, kapatılacak yollar şu şekilde belirtildi:
Çırağan Caddesi
Beşiktaş Meydanı Eski Yılsız Caddesi kesişimi
Palangalar Caddesi
Muallim Naci Caddesi
Sürücülere, etkinliklerin yoğun olduğu saatlerde alternatif güzergahlar önerildi:
Eski Yıldız Caddesi
Barbaros Bulvarı
Ortaköy Dereboyu Caddesi
Portakal Yokuşu Caddesi