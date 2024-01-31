İstanbul Beşiktaş'ta ana isale hattı patladı: Olay yerinde trafik geçici olarak durduruldu

Beşiktaş'ta gece ana isale hattının patlaması sonucu Muallim Naci Caddesi, Beşiktaş yönüne trafiğe geçici süreyle kapatıldı.

İstanbul Beşiktaş'ta ana isale hattı patladı: Olay yerinde trafik geçici olarak durduruldu
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Ortaköy'de gece yarısı Muallim Naci Caddesi'nde ana isale hattı patlayınca su baskını oldu.

Patlak boru için belediye ekipleri çalışmaya koyuldu. Ekiplerin çalışması esnasında Beşiktaş istikametinde yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Bazı iş yerleri su borusunun patlaması sonucu su ve kumla kaplandı. Ekipler bölgede çalışmaya devam ediyor. 

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