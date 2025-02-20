İstanbul Beyaza Büründü: Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Soğuk hava ve sis sürücüler için tehlike oluşturuyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:20
İstanbul Beyaza Büründü: Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

İstanbul Kış Beyazına Büründü

İstanbul'da dünden beri aralıklarla devam eden kar yağışı, kenti beyaz bir örtüyle kapladı. Soğuk ve yağışlı hava koşullarının etkisiyle şehirde bazı bölgelerde kar yağışı sürmeye devam ediyor.

Kar yağışının etkisiyle, kentin bazı alanlarında oluşan yoğun sis, sürücülerin görüş mesafesini azaltmakta. Karayolları ve belediye ekipleri, olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla tuzlama ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitim ve Ulaşımda Önlemler Alındı

İstanbul Valiliği, kar yağışının etkileri nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verilmesi ve bazı çalışanların mesaiden muaf tutulması kararı aldı. Bu sayede toplu ulaşım ve trafikte daha az yoğunluk oluştu.

Mesai saatlerinde genellikle yoğunluğu artan Uzunçayır, Altunizade ve Zincirlikuyu metrobüs duraklarında yolcu sayısının az olduğu gözlemlendi. Sabah saatlerinde otobüs seferlerinde de aksama yaşanmadığı bildirildi.

Trafikte Durum

TEM Otoyolu Çamlıca gişeleri ile D100 kara yolu Avrasya Tüneli girişi ve sahil yolunda yalnızca kısmi yoğunluk tespit edildi. Ancak şehrin tüm yolları ve Boğaz köprüleri açık bir şekilde seferlerine devam ediyor.

Kar yağışının tadını çıkaran vatandaşlar, özellikle çocuklar, İstanbul'u adeta bir kış cennetine dönüştüren bu manzarada eğlenceli anlar yaşıyorlar. Saat 10.20 itibarıyla, kent genelinde trafik yoğunluğu %30 olarak ölçüldü.

İstanbul'da dünden beri aralıklarla devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

İstanbul'da dünden beri aralıklarla devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

İstanbul'da dünden beri aralıklarla devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

İstanbul'da dünden beri aralıklarla devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

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