İstanbul-Bingazi Uçuşları 10 Yıl Sonra Yeniden Başladı

Türk Hava Yolları, İstanbul'dan Libya'nın Bingazi şehrine haftada 3 seferle uçuşlara yeniden başladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:13
İstanbul-Bingazi Uçuşları 10 Yıl Sonra Yeniden Başladı

İstanbul'dan Libya'nın Bingazi Şehrine Uçuşlar Tekrar Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul'dan Libya'nın Bingazi şehrine uçuş seferlerine bugün itibarıyla yeniden başladığını duyurdu. Uraloğlu, ''Haftada 3 seferle yolcularımızı Bingazi'ye taşıyacağız.'' ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu'ndan Açıklamalar

Bakan Uraloğlu, AA muhabirine verdiği demeçte, Türkiye'nin 4 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar insanın yaşadığı konumda bulunduğunu belirtti. Türkiye'nin avantajlı coğrafi konumunu en üst düzeyde kullanabilmek için havacılık alanında büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Uraloğlu, ''Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak'' hedefiyle hareket ettiklerini vurguladı.

Uraloğlu, Türkiye'nin 51,2 trilyon dolar gayrisafi milli hasılaya sahip 67 ülkenin merkezinde bulunarak muhteşem bir lokasyona sahip olduğunu belirtti.

Havacılık Sektörünün Önemi

Havacılık sektörünün artık sadece bir ulaşım aracı değil, ülkeler arasında köprü oluşturan bir yapı olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, yıl sonunda Türkiye'deki yolcu sayısının 236 milyonu aştığını, bu yıl ise bu sayının 250 milyonun üzerine çıkmasını beklediklerini aktardı.

Bingazi'deki Seferler ve Tarihî Bağlar

Bakan Uraloğlu, 10 yıl aradan sonra yeniden başlayan Bingazi seferlerinin Türk Hava Yolları için önem taşıdığını belirterek, THY'nin Bingazi'deki seferlerine her hafta 3 frekansla başlayacağını açıkladı. THY, Bingazi seferlerine daha önce 5 Mayıs 2009 tarihinde başlamış ve 5 Ocak 2015'te uçuşlar askıya alınmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Taksici, Müşterilerini Sarhoş Edip Taciz Etti İddiasıyla Gözaltına Alındı
2
Bahçeli: Yunanistan'ın Ege'deki Silahlanması Tarihi Bir Yanlıştır
3
Tekfen Filarmoni Orkestrası, Yurt İçinde ve Dışında Dört Konser Veriyor
4
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M Çiçeği Salgını: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Gaziantep'in Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı
6
Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama
7
Erzincan'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!