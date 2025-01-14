İstanbul-Bingazi Uçuşları 10 Yıl Sonra Yeniden Başladı

İstanbul'dan Libya'nın Bingazi Şehrine Uçuşlar Tekrar Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul'dan Libya'nın Bingazi şehrine uçuş seferlerine bugün itibarıyla yeniden başladığını duyurdu. Uraloğlu, ''Haftada 3 seferle yolcularımızı Bingazi'ye taşıyacağız.'' ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu'ndan Açıklamalar

Bakan Uraloğlu, AA muhabirine verdiği demeçte, Türkiye'nin 4 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar insanın yaşadığı konumda bulunduğunu belirtti. Türkiye'nin avantajlı coğrafi konumunu en üst düzeyde kullanabilmek için havacılık alanında büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Uraloğlu, ''Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak'' hedefiyle hareket ettiklerini vurguladı.

Uraloğlu, Türkiye'nin 51,2 trilyon dolar gayrisafi milli hasılaya sahip 67 ülkenin merkezinde bulunarak muhteşem bir lokasyona sahip olduğunu belirtti.

Havacılık Sektörünün Önemi

Havacılık sektörünün artık sadece bir ulaşım aracı değil, ülkeler arasında köprü oluşturan bir yapı olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, yıl sonunda Türkiye'deki yolcu sayısının 236 milyonu aştığını, bu yıl ise bu sayının 250 milyonun üzerine çıkmasını beklediklerini aktardı.

Bingazi'deki Seferler ve Tarihî Bağlar

Bakan Uraloğlu, 10 yıl aradan sonra yeniden başlayan Bingazi seferlerinin Türk Hava Yolları için önem taşıdığını belirterek, THY'nin Bingazi'deki seferlerine her hafta 3 frekansla başlayacağını açıkladı. THY, Bingazi seferlerine daha önce 5 Mayıs 2009 tarihinde başlamış ve 5 Ocak 2015'te uçuşlar askıya alınmıştı.