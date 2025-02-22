İstanbul Boğazı Gemi Trafiğine Yeniden Açıldı

İstanbul Boğazı'ndaki Gemi Trafiği Normale Dönüyor

İstanbul Boğazı, yoğun sis nedeniyle durdurulan gemi trafiğine yeniden açıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Boğaz'ın gemi trafiğine saat 00.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak açıldığı belirtildi.

Sisin Etkileri ve Önlemler

20 Şubat Perşembe akşamı meydana gelen yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak durdurulmuştu. Ancak yapılan çalışmalar ve hava koşullarındaki iyileşme ile birlikte, gemi seferleri normale dönmüş durumdadır.