İstanbul Boğazı'nda arızalanan 'Arda' gemisi Büyükdere'ye demirletildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaşayan genel kargo gemisinin Büyükdere'ye güvenli şekilde demirletildiğini duyurdu.

Olayın Detayları

Arda isimli, 98 metre boyundaki genel kargo gemisinin, Bandırma'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde makine arızası yaşadığı bildirildi.

Bakanlığın açıklamasına göre gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; kılavuz kaptan ve Kurtarma-4 ile Kurtarma-6 römorkörleri eşliğinde Büyükdere'ye emniyetle demirletildi.