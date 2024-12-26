İstanbul Boğazı'nda Arızalanan Tanker Ahırkapı'ya Demirledi

İstanbul Boğazı'nda Tanker Arızası: Gemi Trafiği Yeniden Başladı

İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle duraklayan tanker, Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi. Bu olay, boğazda gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alınmasına neden olmuştu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Yalova'dan Rusya'ya gitmekte olan Cordelia Moon isimli 274 metre uzunluğundaki tankerin, Yeniköy önlerinde arızalandığını bildirdi. Açıklamada, tankerin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda ve kılavuz kaptan refakatinde, Kurtarma-8, Kurtarma-10 ve Kurtarma-11 römorkörleri tarafından yedeklenerek Ahırkapı Demir Sahası'na güvenli bir şekilde demirletildiği ifade edildi.

Öte yandan, saat 17.40 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın kuzey-güney yönlü olarak gemi trafiğine açıldığı öğrenildi. Bu durum, bölgedeki deniz trafiğinin normale dönmesini sağladı.