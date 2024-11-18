İstanbul Boğazı'nda Dümen Arızası: 'NAZAN' Tankeri Kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda tanker kazası son anda önlendi

İstanbul Boğazı'nda dümen arızası nedeniyle tehlike arz eden 'NAZAN' isimli 114 metre uzunluğundaki tanker, Ahırkapı Demir Sahası'na güvenle demirletildi. Düzensiz seyir halindeyken sorun yaşayan tanker, Rusya'dan Kocaeli'ye doğru ilerliyordu.

Kurtarma operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirildi

Olay yerine yönlendirilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-7 ve Kurtarma-9 römorkörleri, tankerin kurtarılması için hızlı bir operasyon gerçekleştirdi. Görevliler, 'NAZAN' tankerinin güvenli bir şekilde demirlemesini sağladı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "NAZAN isimli tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; kılavuz kaptanımız ve Kurtarma-7 römorkörümüz refakatinde, Kurtarma-9 römorkörümüzce yedeklenerek Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi." denildi.

Çift yönde geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı gemi trafiği, başarılı kurtarma işlemi ile yeniden normal seyrine döndü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.