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İstanbul Boğazı'nda Gem Trafigi Normalleşti

Boğaz'daki gemi trafiği, yüzer havuzun başarılı geçişi ile tekrar çift yönlü hale geldi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 21:48
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 21:48
İstanbul Boğazı'nda Gem Trafigi Normalleşti

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Normale Döndü

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapan gemi kurtaran römorkörü tarafından taşınan PD-30 isimli yüzer havuzun geçişinin tamamlanmasıyla yeniden çift yönlü olarak açıldı.

Sabah saatlerinden itibaren, yüzer havuzun geçişi nedeniyle Boğaz'daki transit gemi trafiği kesintiye uğramıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, yüzer havuzun geçiş sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Güvenli Geçiş Tamamlandı

Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "Gemi kurtaran römorkörümüz, PD-30 yüzer havuzunu, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, 5 kılavuz kaptanımız ve çeşitli römorkörler eşliğinde başarılı bir şekilde Boğaz'dan çıkışını sağladı" ifadeleri yer aldı.

Yüzer havuzun geçişinin tamamlanmasının ardından, Boğaz'daki transit gemi trafiği tekrar normale döndü.

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