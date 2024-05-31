İstanbul Boğazı’nda gemi arızası: Ulaşım çift yönlü olarak durdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, İstanbul Boğazı’nda Beşiktaş’a yakın bölgede bir gemi arıza yaptı. Geminin arıza yapması nedeniyle, boğaz trafiğinin çift yönlü olarak askıya alınmış olduğu ifade edildi.

Beşiktaş önlerinden arıza yapan 176 metre boyundaki geminin CORNELIA isimi taşıdığı belirtildi. Yaşanan arıza üzerine kılavuz kaptan ve Kurtarma-9 römorku, olay yerine gönderildi.

Yaşanan arıza giderilene kadar boğaz trafiği, çift yönlü olarak askıya alınmış durumda.