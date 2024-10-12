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İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

İstanbul Boğazı'nda bir yük gemisinin arızası nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 18:00
İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

İstanbul Boğazı'ndaki Trafik Durumu

İsrail'den Bulgaristan'a yol alan bir kuru yük gemisinin arıza yapması, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini olumsuz etkiledi.

Kuru Yük Gemisi Arızalandı

B LINE adlı 106 metre uzunluğundaki gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçerken Akıntıburnu önlerinde makine arızası yaşadı. Bu durum, kıyı güvenliği açısından gemi trafiğinin geçici süreyle askıya alınmasına yol açtı.

Kurtarma Çalışmaları

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, "KURTARMA-5" römorkörünün arızalanan gemiye yönlendirildiğini açıkladı.

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği şu an için çift yönlü olarak kapalı durumdadır. Gelişmeler yakından takip edilmektedir.

İsrail'den Bulgaristan'a seyir halindeyken arızalanan kuru yük gemisi dolayısıyla İstanbul Boğazı...

İsrail'den Bulgaristan'a seyir halindeyken arızalanan kuru yük gemisi dolayısıyla İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

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