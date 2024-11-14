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İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı: Sondaj Gemisi Geçiş Yapıyor

İstanbul Boğazı'nda, TRANSOCEAN BARENTS sondaj gemisinin geçişi nedeniyle gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 09:06
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 09:06
İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı: Sondaj Gemisi Geçiş Yapıyor

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Geçici Olarak Durduruldu

İstanbul Boğazı'nda, TRANSOCEAN BARENTS adlı sondaj gemisinin geçişi nedeniyle gemi trafiği 06:50 itibarıyla çift yönlü olarak askıya alındı. Bu durum, deniz trafiğinde önemli bir aksama yaratırken, gemi sahipleri ve kaptanları tarafından dikkatle takip ediliyor.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Boğazı'nın geçici olarak kapatılması, deniz güvenliği açısından gerekli bir önlem. Geminin geçişinin tamamlanmasının ardından trafiğin yeniden açılması bekleniyor. Bu süreçte bölgedeki diğer gemilerin yönlendirilmesi için yetkililer, alternatif güzergahlar belirliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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