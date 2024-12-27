DOLAR
35,21 -0,13%
EURO
36,7 0,2%
ALTIN
2.973,56 0,14%
BITCOIN
3.410.201,39 -1,31%

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği 'Castorone' Geçişi Nedeniyle Askıya Alındı

İstanbul Boğazı'nda 'Castorone' gemisinin geçişi nedeniyle gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 12:24
İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği 'Castorone' Geçişi Nedeniyle Askıya Alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz için boru döşeyecek olan Castorone gemisinin geçişi nedeniyle geçici olarak çift yönde askıya alındı.

Derin denizde boru indirme işlevi görecek Castorone gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi başladı. Geçiş süreci esnasında, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği duraksatıldı.

Castorone gemisine, 5 kılavuz kaptanla birlikte, Nene Hatun acil müdahale gemisi, Kurtarma-7, Kurtarma-10, Kurtarma-11, Kurtarma-12 römorkörleri ve 8 hızlı tahlisiye botu eşlik ediyor.

Bu geçiş, hem bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılmasına hem de teknik ihtiyaçların karşılanmasına imkan tanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Kızılay'dan Kırıkkale'de Aşevi Açılışı: Günde 1 Milyon Kişiye Yemek İmkanı
2
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Erken Seçim Tarihini Açıkladı
3
Fas Açıklarında Göçmen Teknesi Alabora Oldu: 69 Kayıp
4
NATO, Baltık Denizi'nde Askeri Varlığını Artıracak
5
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Kaçakçılıkla Mücadele: 155 Samur Postu ve 239 Akıllı Telefon Ele Geçirildi
6
İzmir'de Trajik Kazada Hayatını Kaybeden Liseli Yağmur Özçelebi'nin Müzikal Anıları
7
Bursa'da Araçta Bıçaklama Olayı: Genç Hayatını Kaybetti

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor