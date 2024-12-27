İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği 'Castorone' Geçişi Nedeniyle Askıya Alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz için boru döşeyecek olan Castorone gemisinin geçişi nedeniyle geçici olarak çift yönde askıya alındı.

Derin denizde boru indirme işlevi görecek Castorone gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi başladı. Geçiş süreci esnasında, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği duraksatıldı.

Castorone gemisine, 5 kılavuz kaptanla birlikte, Nene Hatun acil müdahale gemisi, Kurtarma-7, Kurtarma-10, Kurtarma-11, Kurtarma-12 römorkörleri ve 8 hızlı tahlisiye botu eşlik ediyor.

Bu geçiş, hem bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılmasına hem de teknik ihtiyaçların karşılanmasına imkan tanıyor.