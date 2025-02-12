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İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Çift Yönlü Kapandı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak kapatıldı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 04:06
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 04:06
İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Çift Yönlü Kapandı

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafigi Durduruldu

İstanbul Boğazı'nda gem trafiki, kötü hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesi üzerinden bu durumu duyurdu.

Tarih ve Hava Koşulları

Açıklamada, Boğaz’daki gemi trafiğinin 03 Ekim tarihinden itibaren kapandığı bilgisi verildi. Kentin kuzey kesimlerinde etkili olan sis, deniz ulaşımında ciddi aksamalara neden oldu.

Bu durum, İstanbul'daki deniz taşımacılığında önemli gecikmeler yaşanmasına yol açabileceği için, seyahat planlayan vatandaşların dikkatli olmaları önerilmektedir.

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