DOLAR
35,2 0,07%
EURO
36,66 -0,11%
ALTIN
2.972,69 -0,33%
BITCOIN
3.363.230,09 3,54%

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafigi Çift Yönlü Kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda bir tanker arızalandı, bu nedenle gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 15:40
İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafigi Çift Yönlü Kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Durduruldu

İstanbul Boğazı'nda meydana gelen arıza nedeniyle gemi trafiği geçici olarak çift yönlü olarak kapatıldı. Yalova'dan Rusya'ya giden 274 metre uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde Panama bayraklı Cordelia Moon tankerinin Yeniköy önlerinde arıza yapması sonucunda bu karar alındı.

Tanker Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Alınan bilgilere göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, tankerin çekilmesi için çalışmalarına başladılar. İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, saat 13.50 itibarıyla tedbir amaçlı olarak askıya alındı. Kurtarma operasyonu, Kıyı Emniyeti'ne bağlı 3 bot ile sahil güvenlik birimlerinin iş birliği içinde yürütülüyor.

İstanbul Boğazı'nda bir tankerin arıza yapması nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya...

İstanbul Boğazı'nda bir tankerin arıza yapması nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda bir tankerin arıza yapması nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya...

İstanbul Boğazı'nda bir tankerin arıza yapması nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trakya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Bekleniyor
2
Adana'da 2024'te 23 Organize Suç Çetesi Çökelti
3
CHP'li Emir'den Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına Sert Tepki
4
DSÖ'nün Suriye için Gönderdiği 50 Ton Tıbbi Malzeme Türkiye'ye Ulaştı
5
Derya Yanık'tan Narin Cinayeti Davasına Dair Açıklama: 'Maddi Gerçek Ortaya Çıkacak'
6
Kuveyt Dışişleri Bakanı: Arap Ülkelerinin Önceliği Suriye ve Lübnan'ın İstikrarı

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!