İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafigi Çift Yönlü Kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Durduruldu

İstanbul Boğazı'nda meydana gelen arıza nedeniyle gemi trafiği geçici olarak çift yönlü olarak kapatıldı. Yalova'dan Rusya'ya giden 274 metre uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde Panama bayraklı Cordelia Moon tankerinin Yeniköy önlerinde arıza yapması sonucunda bu karar alındı.

Tanker Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Alınan bilgilere göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, tankerin çekilmesi için çalışmalarına başladılar. İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, saat 13.50 itibarıyla tedbir amaçlı olarak askıya alındı. Kurtarma operasyonu, Kıyı Emniyeti'ne bağlı 3 bot ile sahil güvenlik birimlerinin iş birliği içinde yürütülüyor.

İstanbul Boğazı'nda bir tankerin arıza yapması nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda bir tankerin arıza yapması nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.