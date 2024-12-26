İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Çift Yönlü Olarak Durdu

İstanbul Boğazı'nda bir tanker arızası, gemi trafiğini etkileyen önemli bir duruma neden oldu. "Cordelia Moon" isimli tanker, Boğaz'dan geçiş yaparken beklenmedik bir arıza ile karşılaştı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, tankerin güvenli bir şekilde Boğaz'dan çekilmesi için derhal çalışma başlatmış durumda. Bu süreç zarfında, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak çift yönlü kapatıldı.

Durumun ne zaman normale döneceği ise henüz netlik kazanmamışken, bölgedeki deniz trafiğinde aksamalar yaşanıyor. Gelişmeler takip edilecektir.

İstanbul Boğazı'nda bir tankerin arıza yapması nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.