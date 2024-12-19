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İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Çift Yönlü Olarak Kapatıldı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 09:02
İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Çift Yönlü Olarak Kapatıldı

İstanbul Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı. Sabah saatlerinde etkili olan kötü hava şartları, kent genelinde olduğu gibi Boğaz'daki gemi trafiğini de olumsuz yönde etkiledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kısıtlı görüş nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki transit gemi trafiğinin geçici olarak çift yönlü askıya alındığı bildirildi. Bu karar, güvenli navigasyonu sağlamak amacıyla alınmıştır.

Hava koşullarının normale dönmesiyle birlikte gemi trafiğinin yeniden açılması bekleniyor. Yetkililer, denizcilerin ve vatandaşların güvenliği açısından durumu yakından takip etmeye devam ediyor.

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