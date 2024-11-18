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İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Çift Yönlü Olarak Yeniden Açıldı

İstanbul Boğazı'nda dümen arızası nedeniyle askıya alınan gemi trafiği, tanker demirledikten sonra tekrar açıldı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 00:58
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 00:58
İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Çift Yönlü Olarak Yeniden Açıldı

İstanbul Boğazı'nda, 114 metre uzunluğundaki tanker nedeniyle geçici olarak durdurulan gemip trafikleri tekrar çift yönlü olarak açıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, tankerin Ahırkapı Demir Bölgesi'ne demirlemesinin ardından gemi trafiğinin 00.50 itibarıyla kuzey-güney yönlü olarak yeniden açıldığını duyurdu.

Önceki gün Rusya'dan Kocaeli'ye sefer halinde olan bu tanker, İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde yaşadığı dümen arızası sebebiyle gemi trafiğini çift yönlü olarak askıya almıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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