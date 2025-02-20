İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Sis Nedeniyle Durduruldu

İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle gemi trafiği geçici olarak durduruldu. Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, trafik çift yönde askıya alındı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 08:33
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 08:33
İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Sis Nedeniyle Durduruldu

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Geçici Olarak Askıya Alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, yoğun sis nedeniyle çift yönde geçici olarak durdurulmuştur. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." bilgisi yer aldı.

Bu durum, gemi seferlerini etkileyerek deniz ulaşımında aksamalara neden olmaktadır. Vatandaşların ve denizcilere bilgi verilmesi amacıyla bu tür önlemlerin alındığı belirtilmektedir.

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