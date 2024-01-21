İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği, Tankerin Demir Atması Nedeniyle Geçici Olarak Durduruldu!

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği, Rus Tankerin Demir Atması Nedeniyle Geçici Olarak Askıya Alındı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Rusya'dan İzmir'e seyir halinde olan PERIA isimli tankerin İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkisinde demir attığı bildirildi. Bu durumun, İstanbul Boğazı'nda çift yönlü ve geçici olarak gemi trafiğini askıya aldığı belirtildi.





Açıklamada, Kıyı Emniyeti ekiplerinin gemiye römorkörler ve tahlisiye botları ile müdahale ettiği ifade edildi. Gemi trafiğinin askıya alınmasının, bölgedeki güvenlik önlemleri çerçevesinde gerçekleştirildiği vurgulandı. Geminin demir atma işlemi tamamlandıktan sonra trafiğin normale döneceği bildirildi.