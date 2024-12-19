İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Yeniden Açıldı

Gemi Trafiği Normale Döndü

İstanbul Boğazı'nda, olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah saatlerinde askıya alınan gemi trafiği 13.30'dan itibaren yeniden açıldı. Güzergâhdaki kısıtlı görüş şartları nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından alınan tedbirler, havanın düzelmesiyle sona erdi.

Olumsuz Hava Koşulları Etkili Oldu

Sabah saatlerinde İstanbul'da etkili olan yoğun sis, Boğaz'daki gemi trafiğini olumsuz yönde etkilemişti. Ancak, şu anda gemi trafiği normale döndü ve güvenli bir şekilde seferler devam ediyor.