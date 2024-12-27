İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Yeniden Açıldı

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Yeniden Başladı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz için boru döşeyecek 'Castorone' gemisinin geçişinin ardından normale döndü.

Derin denizde boru indirme gemisi 'Castorone', 11.00'de başlayan geçişini 13.30 itibarıyla tamamladı. Geçiş sırasında, 5 kılavuz kaptanla birlikte, Nene Hatun acil müdahale gemisi ve Kurtarma-7, Kurtarma-10, Kurtarma-11, Kurtarma-12 römorkörleri ile 8 hızlı tahlisiye botu gemiye eşlik etti.

Yaklaşık 2,5 saat süren geçiş sırasında çift yönlü askıya alınan boğazdaki gemi trafiği, geçişin tamamlanmasının ardından tekrar açıldı.