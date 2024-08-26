İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Yeniden Başladı

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Yeniden Açıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 00.01 itibarıyla kuzey-güney yönlü olarak açıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden Açıklama
Kıyı Emniyeti'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada; "Sredina" adlı tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımızın refakatinde ve römorkörlerimizin desteğiyle Türkeli Demir Sahası’na güvenli bir şekilde demirletildi.
Öte yandan, Panama bandralı ve 171 metre uzunluğundaki petrol tankerinin makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı dün saat 22.40'ta çift yönlü gemi geçişine kapatılmıştı.