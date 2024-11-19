İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Yeniden Başladı

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Normale Döndü

İstanbul Boğazı, yoğun sis nedeniyle askıya alınan gemi trafiğini saat 12.30 itibarıyla kuzey-güney yönünde yeniden başlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren kısıtlı görüş nedeniyle gemi trafiği çift yönde ve geçici olarak askıya alınmıştı. Ancak, sisin etkisinin azalmasıyla birlikte Boğaz'daki deniz ulaşımı normale döndü.

Gemi sahipleri ve denizciler, güvenli seyir için gerekli önlemleri almaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.