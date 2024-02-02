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İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı: Gemilerde hasar oluştu

İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı: Gemilerde hasar oluştu Kargo ve yolcu gemisi, İstanbul Boğazı'nda Yenikapı önlerinde çarpıştı. Her iki gemide de hasar meydana geldi, çevre kirliliği olmadı. Gemiler, Ahırkapı Demir Sahası'nda demir attı.