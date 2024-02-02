İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı: Gemilerde hasar oluştu

Kargo ve yolcu gemisi, İstanbul Boğazı'nda Yenikapı önlerinde çarpıştı. Her iki gemide de hasar meydana geldi, çevre kirliliği olmadı. Gemiler, Ahırkapı Demir Sahası'nda demir attı.

İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı: Gemilerde hasar oluştu
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Yenikapı açıklarında, "Kevalay Queen" adlı 147 metrelik Ro-Ro yolcu gemisi ile "Captain Adam 1" adlı 103 metrelik genel kargo gemisi arasında kaza meydana geldi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, KEGM-4 adlı can kurtarma botunu olay mahalline sevk etti. 

Çarpışma sonucu iki gemi de zarar gördü, yapılan incelemelerde çevreye zarar vermedikleri anlaşıldı. Gemiler, Ahırkapı Demirleme Alanı'nda bekletiliyor.

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