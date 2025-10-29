İstanbul Boğazı'nda Kano-Tekne Çarpışması: 4 Kişi Kurtarıldı

Beykoz açıklarında yaşanan kazada, deniz polisi müdahale etti

İstanbul Boğazı'nın Beykoz açıklarında, henüz bilinmeyen bir nedenle tekne ile içinde 4 kişinin bulunduğu bir kano çarpıştı.

Çarpışma sonucu devrilen kanodaki 4 kişi denize düştü.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi, denizdeki kişileri kısa sürede sudan çıkararak kurtardı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

