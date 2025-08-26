İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücü için arama sürüyor

İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücü için arama çalışmaları sürüyor

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikovu bulmak için yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.

Yarış, 24 Ağustos tarihinde 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilmişti. Organizasyon sırasında Svechnikov'un karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine yetkili ekipler bölgeye yönlendirildi ve arama çalışmaları başlatıldı.

Deniz polisi ve sahil güvenlik seferber

Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, aramaları özellikle yarışın yapıldığı Kanlıca-Kuruçeşme hattı başta olmak üzere Boğaz genelinde yoğunlaştırdı. Ekipler, üç gündür devam eden çalışmalarda detaylı tarama ve incelemeler yapıyor.

Savcılık soruşturmayı derinleştiriyor

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Savcılık, Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığına gönderdiği yazıda; Svechnikov'un kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesi, yarış sırasında alınan görüntüler ile gerekli tüm kamera kayıtlarının toplanıp gönderilmesini talep etti.

Savcılık ayrıca kaybolan sporcunun yakınlarının tespit edilerek mağdur sıfatıyla ifadelerinin alınmasını, Svechnikov'u tanıyan ve aynı organizasyonda yer alan kişilerin bilgi sahibi olarak beyanlarının alınmasını istedi. Otel ve hastane kayıtlarının da araştırılarak sporcuya dair herhangi bir kayıt girişinin olup olmadığı incelenecek.

Arama ve soruşturma çalışmaları sürerken yetkililerden gelecek yeni açıklamalar bekleniyor.