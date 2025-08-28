İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov için arama 5. günde

Arama çalışmaları geniş çaplı olarak devam ediyor

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'u arama çalışmaları sürüyor.

Yarış, 24 Ağustos tarihinde 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirildi. Organizasyona katılan Nikolai Andreevich Svechnikov'un karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine ekiplerce başlatılan arama çalışmaları bugün 5'nci gününe girdi.

Deniz polisi, Sahil Güvenlik ve İBB'ye bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, başta yarışın gerçekleştiği Kanlıca-Kuruçeşme alanı olmak üzere Boğaz genelinde detaylı arama faaliyetleri yürütüyor.

Arama çalışmaları kesintisiz şekilde devam ediyor; yetkililerden gelecek yeni bilgiler kamuoyuyla paylaşılacak.