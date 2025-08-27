DOLAR
İstanbul Boğazı'nda Kaybolan Rus Yüzücü Nikolai Svechnikov: Eşinin İfadesine Başvuruldu

İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un eşi Antonina Svechnikov'un ifadesi alındı; arama çalışmaları 4. günde sürüyor.

Arama çalışmaları ve soruşturma

İstanbul Boğazı'nda düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov ile ilgili arama çalışmaları, yarışın yapıldığı 24 Ağustos'tan sonra dördüncü gününde de devam ediyor. Yarışa 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kayıp yüzücünün eşi Antonina Svechnikov'un ifadesine başvurduğu öğrenildi.

Antonina Svechnikov'un ifadesi

Antonina Svechnikov, ifadesinde eşinin 22 Ağustos günü, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için 3 öğrencisiyle birlikte Rusya'dan İstanbul'a geldiğini söylediğini aktardı.

Antonina Svechnikov, eşinin 24 Ağustos günü saat 10.00 sıralarında Beykoz Kanlıca İskelesi'nden arkadaşlarıyla birlikte yarışa katıldığını, yarış sonrasında eşinin bitiş noktasına gelmediğini ve kimsenin onu görmediğini belirtti.

Antonina, yarış saatinden bu yana eşine ulaşamadığını ve hayatından endişe duyduğunu ifade etti.

