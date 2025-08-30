DOLAR
İstanbul Boğazı'nda Kayıp Rus Yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov İçin 7. Gün Arama

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'u bulma çalışmaları, Sahil Güvenlik ekiplerinin Kanlıca-Kuruçeşme hattında sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 13:21
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kayboldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov için yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.

24 Ağustos tarihinde, 81 ülkeden 2 bin 820 sporcu katılımıyla gerçekleştirilen yarışta, Svechnikov'un karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine başlatılan aramalar, bugün itibarıyla 7'nci gününde ilerliyor.

Sahil Güvenlik ekipleri, kayıp sporcuyu bulmak için yarışın gerçekleştirildiği Kanlıca-Kuruçeşme hattı başta olmak üzere Boğaz genelinde detaylı arama ve tarama faaliyetleri yürütüyor. Yetkililer, çalışmaların deniz ve çevre güvenliği kapsamında koordineli şekilde sürdüğünü bildiriyor.

Olayla ilgili resmi yetkililer ve arama ekipleri tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.

