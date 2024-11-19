İstanbul Boğazı'nda Sis Nedeniyle Gemi Trafiği Askıya Alındı

İstanbul Boğazı'nda Sis Uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin sis nedeniyle askıya alındığını duyurdu. Bakanlık, görüş mesafesinin kısıtlı olması sebebiyle gemi seyahatlerinin çift yönlü ve geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Gemi Trafiği Neden Askıya Alındı?

Açıklamada, sisin neden olduğu görüş kaybı nedeniyle boğazda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önlem alındığı ifade edilirken, yetkililer durumu yakından izlemeye devam ettiklerini belirtti.

Bu gelişme, özellikle deniz ulaşımını etkileyen bir durum olarak dikkat çekiyor. Ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için vatandaşların dikkatli olmaları tavsiye edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.