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İstanbul Boğazı'nda Tur Teknesinde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

İstanbul Boğazı'nda bir tur teknesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 11:34
İstanbul Boğazı'nda Tur Teknesinde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

İstanbul Boğazı'nda Yangın Paniği

İstanbul'da, Karaköy'den hareket eden bir tur teknesinde yangın çıktı. Yangının, Beylerbeyi İskelesi mevkisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldiği bildiriliyor.

Olay Yerinde Hızlı Müdahale

Durumun yetkililere haber verilmesinin ardından, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında tekne, iskeleye yanaşarak yolcularını güvenli bir şekilde indirdi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekipleri, kıyıdan yaptıkları müdahalelerle yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Ancak yangın sonucunda teknede hasar meydana geldiği belirtildi.

İstanbul'da tur teknesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında teknede hasar...

İstanbul'da tur teknesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında teknede hasar oluştu.

İstanbul'da tur teknesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında teknede hasar...

İstanbul'da tur teknesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında teknede hasar oluştu.

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