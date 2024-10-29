İstanbul Boğazı'nda Yat Yarışları Nedeniyle Seferler Askıya Alındı

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Geçici Olarak Askıya Alındı

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, çift yönlü olarak geçici bir süre için durdurulmuştur.

Şehir Hatları A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, yat yarışları çerçevesinde Boğaz'ın yerel deniz trafiğine kapandığı ifade edilmiştir.

Açıklamada, bu durumun etkilediği seferler arasında şunlar yer almaktadır:

Beşiktaş-Kadıköy

Üsküdar-Karaköy-Eminönü

Kabataş-Kadıköy-Adalar

Üsküdar-Eyüpsultan

Bebek-Emirgan

Eminönü-Rumelikavağı

Üsküdar-Anadolukavağı

Beşiktaş-Eyüpsultan

Uzun Boğaz Turu

Kısa Boğaz Turu

Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy

İstinye-Çubuklu (Arabalı)

Beykoz-Sarıyer

Kabataş-Kadıköy

Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu Ring

Üsküdar-Aşiyan

Beşiktaş-Adalar

Kadıköy-Eyüpsultan

Çengelköy-Kabataş

Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü

Bostancı-Moda-Kabataş

Yetkililerden yapılacak ikinci bir duyuruya kadar seferlerin gerçekleştirilemeyeceği bildirilmiştir.