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İstanbul Boğazı'nda Yat Yarışları Nedeniyle Seferler Askıya Alındı

Yat Yarışları dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda bazı vapur seferleri durduruldu.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 13:12
İstanbul Boğazı'nda Yat Yarışları Nedeniyle Seferler Askıya Alındı

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Geçici Olarak Askıya Alındı

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, çift yönlü olarak geçici bir süre için durdurulmuştur.

Şehir Hatları A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, yat yarışları çerçevesinde Boğaz'ın yerel deniz trafiğine kapandığı ifade edilmiştir.

Açıklamada, bu durumun etkilediği seferler arasında şunlar yer almaktadır:

  • Beşiktaş-Kadıköy
  • Üsküdar-Karaköy-Eminönü
  • Kabataş-Kadıköy-Adalar
  • Üsküdar-Eyüpsultan
  • Bebek-Emirgan
  • Eminönü-Rumelikavağı
  • Üsküdar-Anadolukavağı
  • Beşiktaş-Eyüpsultan
  • Uzun Boğaz Turu
  • Kısa Boğaz Turu
  • Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy
  • İstinye-Çubuklu (Arabalı)
  • Beykoz-Sarıyer
  • Kabataş-Kadıköy
  • Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu Ring
  • Üsküdar-Aşiyan
  • Beşiktaş-Adalar
  • Kadıköy-Eyüpsultan
  • Çengelköy-Kabataş
  • Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü
  • Bostancı-Moda-Kabataş

Yetkililerden yapılacak ikinci bir duyuruya kadar seferlerin gerçekleştirilemeyeceği bildirilmiştir.

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