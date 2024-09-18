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İstanbul Boğazı'ndaki Gem Traffik Durduruldu

İstanbul Boğazı'nda 'PD-30' yüzer havuzunun geçişi nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 17:49
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 17:49
İstanbul Boğazı'ndaki Gem Traffik Durduruldu

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askiya Alındı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Haydarpaşa Limanı'ndan hareket eden gemi kurtaran römorkörle yedeğindeki 'PD-30' yüzer havuzunun geçişi sebebiyle çift yönlü olarak durduruldu. Yüzer havuzun toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip olması, geçiş sırasında düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Açıklama Yaptı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gemi kurtaran römorkörümüz yedeğindeki 'PD-30' yüzer havuzu, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda; 5 kılavuz kaptanımız ve çeşitli römorkör ekiplerimiz eşliğinde İstanbul Boğazı seyrine devam ediyor," denildi.

Kurtarma gemileri ve yüzer havuz, Beykoz önlerinden kuzey yönünde seyrini sürdürmeye devam ediyor.

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