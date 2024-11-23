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İstanbul Boğazı'ndaki Gemi Trafiği Çift Yönlü Olarak Askıya Alındı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, balıkçı teknelerinin ağlarının dolanması nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 19:20
İstanbul Boğazı'ndaki Gemi Trafiği Çift Yönlü Olarak Askıya Alındı

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Aniden Kesildi

İstanbul Boğazı'nda, Anadolu Kavağı önlerinde meydana gelen bir sorun nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Balıkçı teknelerinin ağları birbirine dolandı ve bu durum, deniz ulaşımını etkileyen ciddi bir aksaklığa yol açtı.

Geçici Olarak Durum Değişti

Yetkililer, söz konusu aksaklığın geçici olduğunun altını çizerken, boğazdaki gemi trafiğinin yeniden normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Taşımacılık yapan gemi ve teknelerin güvenliği için bu önlemin alındığı belirtiliyor.

Durumun ne zaman normale döneceği konusunda henüz kesin bir bilgi verilmemiştir. Gelişmeleri takip eden yetkililer, durumu gözlem altında tutarak deniz trafiğini sağlıklı bir şekilde yeniden başlatma çabasındadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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