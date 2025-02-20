İstanbul Boğazı'ndaki Gemi Trafiği Normale Döndü

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Yeniden Başladı

İstanbul Boğazı, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis yüzünden çift yönlü olarak askıya alınan gemi trafiği, görüş mesafesinin düzelmesi ile birlikte yeniden açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu duruma ilişkin resmi bir açıklama yaparak, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş koşullarının iyileşmesi üzerine kuzey-güney yönlü olarak tekrar faaliyete geçti," dedi.

Sıcak ve soğuk hava akımlarının etkisiyle oluşan sis, kısa süreli bir aksama yaratmış olsa da, İstanbul Boğazı'nın stratejik önemi ve yerel deniz taşımacılığı açısından bu durumun hızla normalleşmesi sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.