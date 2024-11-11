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İstanbul Boğazı'ndaki Makine Arızalı Tanker Kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan tanker güvenle Küçükçekmece'ye demirletildi.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 10:30
İstanbul Boğazı'ndaki Makine Arızalı Tanker Kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle zor anlar yaşayan bir tanker, Küçükçekmece'ye güvenli bir şekilde demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, SATURN-1 adı verilen tankerin, 141 metre uzunluğunda ve boş olduğunu belirtti. Tankerin, İstanbul'dan Rusya'ya seyir halindeyken Ahırkapı önlerinde arıza yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, "İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız refakatinde ve KURTARMA-11 römorkörümüzün yedeğinde tanker Küçükçekmece'ye demirletildi." ifadesi yer aldı.

Olayın ardından bölgedeki deniz trafiği normale dönerken, kurtarma operasyonunun başarılı bir şekilde gerçekleşmesi, denizcilik güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan tanker kurtarılarak Küçükçekmece’ye...

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan tanker kurtarılarak Küçükçekmece’ye demirletildi.

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