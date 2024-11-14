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İstanbul Boğazı, Petrol Platformunun Geçişi Sonrası Gemi Trafiğine Yeniden Açıldı

İstanbul Boğazı, dev petrol platformunun geçişinin ardından gemi trafiğine güney-kuzey yönlü olarak açıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 21:22
İstanbul Boğazı, Petrol Platformunun Geçişi Sonrası Gemi Trafiğine Yeniden Açıldı

İstanbul Boğazı, dev petrol platformunun geçişi sonrasında gemi trafiğine yeniden açıldı. Geçici olarak çift yönlü askıya alınan gemi trafiği, güney-kuzey yönünde devam ediyor.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, Transocean Barents isimli sondaj gemisi geçişinin tamamlanmasına müteakip güney-kuzey yönlü olarak açıldı," ifadelerine yer verildi.

Boğaz’da gemi trafiği, saat 06.50 itibarıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alınmıştı, fakat platformun geçişinin ardından hizmete girmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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