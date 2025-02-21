İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

Türkiye genelinde etkili olan şiddetli kar yağışı ve yoğun sis, hayatı felç etmeye devam ediyor. Kara ve hava ulaşımının ardından deniz ulaşımı da olumsuz hava koşullarının etkisi altına girerken, İstanbul Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldığı ve seferlerin iptal edildiği açıklandı. Yapılan açıklama sonrasında İStanbul iptal edilen seferler merakla araştırılıyor. İşte iptal edilen BUDO ve iptal edilen İDO seferleri

İSTANBUL'DA İPTAL EDİLEN SEFERLER

Deniz ulaşımını durma noktasına getiren hava muhalefeti ile birlikte, binlerce yolcu mağdur edildi. Özellikle Marmara Denizi ve Kuzey Ege’deki adalara ulaşım tamamen durma noktasına geldi. İşte deniz ulaşımında yaşanan son dakika gelişmeleri ve iptal edilen seferlerin tam listesi...

İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı ve sis, deniz ulaşımını adeta durdurdu. İstanbul Boğazı'nın yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatılmasıyla birlikte, şehir içi deniz ulaşımında da aksamalar yaşanmaya başladı. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), internet sitesi üzerinden yaptığı duyurularla birçok seferin iptal edildiğini belirtti. İşte tam sıralı liste

İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ 21 ŞUBAT 2025

09.00 Yalova-Pendik

09.45 Yenikapı-Yalova

09.45 Yalova-Yenikapı

10.00 Pendik-Yalova

13.00 Yalova-Pendik

13.45 Yenikapı-Yalova

13.45 Yalova-Yenikapı

14.00 Pendik-Yalova

19.00 Yalova-Pendik

19.45 Yenikapı-Yalova

20.00 Pendik-Yalova

21.45 Yenikapı-Yalova

21.45 Yalova-Yenikapı

İPTAL EDİLEN BUDO SEFERLERİ

Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları sadece İstanbul’u değil, Bursa deniz ulaşımını da etkilediği ifade edildi. Bir çok sefer bugün için iptal edildi. BUDO tarafından iptal edilen bazı seferler ise şöyle:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

15.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İPTAL EDİLEN GESTAŞ SEFERLERİ

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, Kabatepe-Gökçeada hattındaki birçok feribot seferinin iptal edildiğini duyurdu.