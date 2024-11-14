İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'nda hareketlilik gözlemlendi. Köprü geçişleri trafiğe kapatıldı. Sebebi ise devasa sondaj gemisinin İstanbul Boğazından geçecek olması idi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı’nın gemi trafiğine geçici olarak kapatıldığını duyururken, Bu kararın, İspanya'dan Romanya'ya giden Transocean Barents isimli sondaj gemisinin geçişi nedeniyle olduğu ifade edildi.

İSTANBUL BOĞAZI NEDEN KAPATILDI

Denizlerde sondaj faaliyetleri tam sürat devam ediyor. Ülkemizde yapılan sondaj çalışmalarına istinaden, boğazlarımız geçiş alanı da olabiliyor. İşte bu sabah saatlerinde yaşanan trafiği durduran gelişme, yurtdışı geçişlerine aracılık eden İstanbul Boğazında gözlenmiş bulunuyor.

Transocean Barents sondaj gemisi özellikleri

İstanbullulara adeta görsel gemi şöleni yaşatan gemi, Transocean Barents gemisi olduğu açıklandı. 20 metre boyunda, 77 metre genişliğinde ve yaklaşık 60 metre yüksekliğinde olan Transocean Barents, modern sondaj teknolojileri ile donatılmış bir gemi olarak dikkat çekiyor.

Gemi, 12 Kasım’da Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne giriş yaparken, geçiş olarak ise İstanbul Boğazını kullanacak. Yapılan açıklamada Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin, geminin güvenli bir şekilde İstanbul Boğazı'ndan geçişine yardımcı olacağı ifade edildi.

İstanbul Boğazı’nın uluslararası deniz trafiği açısından önemi büyük seyrediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, TRANSOCEAN BARENTS sondaj gemisinin geçişi sebebiyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" açıklamasında bulundu. Alınan bu kararın diğer gemilerin güvenli bir şekilde seyirlerine devam edebilmesi amacıyla alındığı ifade edilmiş bulunuyor.

SONDAJ GEMİLERİNİN ÖNEMİ

Sadece geçişler sırasında dikkat çekse de sondaj gemileri enerji devamlılığı için büyük önem arz ediyor. Transocean Barents’in geçişi, deniz altındaki doğal kaynakların keşfi ve kullanımı için yola çıkarken, ülkemizde de doğal gaz ve petrol arama faaliyetleri ile enerji bağımsızlığını artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor



