İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, CHP Liderinin Erdoğan görüşmesini destekliyor: "Masadan uzaklaşmamalıyız"

İmamoğlu'ndan Özel'in normalleşme görüşmelerine destek: Masadan kalkmamalıyız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada, CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği görüşmeye destek verdiğini açıkladı. İmamoğlu, CHP'nin uzlaşmacı bir tutum içinde olmasının önemine vurgu yaparak, normalleşme sürecinin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Saymaz'a konuşan İmamoğlu, "İnsanların iktidara tepki gösterip sandığa gitmediği bir ortamdayız. Niçin doğru refleksi yakalamış insanlarımıza bu yolu göstermeyelim?" diyerek, normalleşme çağrısı yaptı. Ayrıca, CHP lideri Özgür Özel'in Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrarı için önemli olduğunu ifade etti.

İmamoğlu, görüşmede basına kapalı olarak ele alınan konular hakkında detaylı bilgi vermedi ancak Türkiye'nin siyasi ve ekonomik durumu üzerine yoğunlaşıldığına dair ipuçları verdi. Ancak, kendisine henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir randevu verilmediğini de belirtti.

Son olarak, İmamoğlu normalleşme sürecinin önemine vurgu yaparak, "Masadan kalkmamalıyız ve masadan uzaklaşmamalıyız." dedi.